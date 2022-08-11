Последнее обновление: 11.08.2022 13:06

Минобороны Беларуси объяснило вспышки на военном аэродроме возле Гомеля

Минобороны Беларуси сообщило, что вспышки света на военном аэродроме Зябровка возле Гомеля около полуночи в ночь на 11 августа были вызваны возгоранием двигателя на одной из единиц военной техники.

Сообщение ведомства последовало после того, как белорусские медиа со ссылкой на разные источники сообщили о не менее чем 8 взрывах в районе аэродрома Зябровка в период с полпервого до часу ночи.

«В связи с поступающими в Министерство обороны обращениями о произошедших вспышках на участке местности Зябровка Гомельской области, сообщаем, что 10 августа около 23 часов во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание. Личным составом своевременно приняты меры по тушению. Пострадавших нет», - заявило Минобороны РБ.

Ведомство не уточнило о какой единице технике идет речь, как и не уточнило, почему замена двигателя осуществлялась прямо на аэродроме. В сообщении также ничего не сказано о взрывах. Аэродром Зябровка находится в 10 км от Гомеля и в 50 км от границы с Украиной.

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