Лукашенко заявил о скором окончании войны в Украине и назвал свое предназначение

Лукашенко сегодня прозрачно намекнул на скорый конец войны в Украине, но свое предназначение на текущем этапе определил как «чтобы работала экономика» и «не было войны».

"Война (скорее всего, в Украине – ред.) закончится скоро, а отвечать кому-то придется. И уже не только морально отвечать. Надо на кого-то ответственность переложить. Вот они всем миром пытаются это свалить на Лукашенко и Путина. Не получится. Дальше - больше узнаете. Это только начало. Мы вот, кажется, столько пережили с 2020 года, столько натерпелись. Это только начало. Самое тяжелое впереди», - сказал Лукашенко.

«Нам надо завестись сейчас, использовать момент, занять ниши и сделать все, чтобы работала экономика и не было войны (скорее всего, в Беларуси – ред.). Вот что очень важно сейчас. Это моя задача, моя цель. Вижу, что потихоньку мы ее достигаем", - добавил он, не вдаваясь в подробности.