Последнее обновление: 24.08.2022 08:27

Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости

Лукашенко, несмотря на «сегодняшние противоречия» не забыл, что Украина 24 августа отмечает День независимости.

"Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран. Беларусь и в дальнейшем продолжит выступать за сохранение согласия, развитие дружественных взаимоуважительных контактов на всех уровнях", - говорится в поздравлении.

Он также пожелал украинцам мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни, сообщает его пресс-служба.

Беларусь поддерживают Россию в войне против Украины и предоставляет российским войскам свою территорию для нанесения ракетных и ударов с воздуха по территории Украины.

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