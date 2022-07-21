В Беларуси будут судить желавшего воевать за Украину добровольца

Прокуратура Гомельской области направила в Гомельский областной суд уголовное дело по обвинению 28-летнего гражданина РБ в «покушении» на участие в военных действиях на территории Украины.

«Согласно материалам дела К. с февраля по май 2022 года с целью вступления в отдельный белорусский полк имени Кастуся Калиновского для участия на территории Украины в его деятельности, а также вооруженном конфликте и военных действиях без уполномочия Республики Беларусь собрал при помощи различных информационных ресурсов в сети Интернет сведения о порядке вступления в такое формирование», - говорится в сообщении.

«Свои действия обвиняемый не довел до конца по независящим от него обстоятельствам – его задержали при попытке незаконного пересечения Государственной границы Республики Беларусь», - также сказано в сообщении.