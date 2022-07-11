В мире число заражений коронавирусом превысило 560,76 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 560765569 (+392902 сутки) по данным Worldometer на 7:57 11 июля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6373137 (+570) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 20612268 (-44102) человек, из них 37791 (-41) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 533780164 (+436434) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 90338657 (+23939) случаями заражения, Индия – 43639329 (+14494), Бразилия – 32896464 (+21963), Франция – 32115604 (-) и Германия – 29025760 (+3495). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Италия – 79920, Япония – 51738, Мексика – 32195, Австралия – 31406, Тайвань – 27844. Беларусь (-) – на 107 (+6) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1045792, Бразилия – 673659, Индия – 525454, Россия – 381583 и Мексика – 326077. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 105, Тайвань – 71, Мексика – 55, Италия – 44, Россия – 39. Беларусь – на 91 (-) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.