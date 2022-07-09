В мире число заражений коронавирусом превысило 559,83 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 559830444 (+1060944 сутки) по данным Worldometer на 8:18 9 июля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6371665 (+2409) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 20658978 (+464694) человек, из них 37824 (+108) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 532799801 (+593841) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 90273079 (+107977) случаями заражения, Индия – 43604394 (+17092), Бразилия – 32833596 (+72551), Франция – 32115604 (+140997) и Германия – 29022265 (+95919). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Франция – 140997, США – 107977, Италия – 100690, Германия – 95919, Бразилия – 72551. Беларусь (-) – на 132 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1045740, Бразилия – 673400, Индия – 525386, Россия – 381499 и Мексика – 325976. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 303, Бразилия – 274, Испания – 157, Тайвань – 131, Италия – 105. Беларусь – на 91 (+9) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.