В мире число заражений коронавирусом превысило 545,86 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 545864232 (+998037 сутки) по данным Worldometer на 10:53 22 июня 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6343813 (+1947) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 17682887 (-635028) человек, из них 36232 (+377) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 521837532 (+1631118) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 88244870 (+84120) случаями заражения, Индия – 43334657 (+13812), Бразилия – 31824220 (+68102), Франция – 30276632 (+95217) и Германия – 27334463 (+122597). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 122597, Франция – 95217, США – 84120, Бразилия – 68102, Италия – 62704. Беларусь (-) – на 139 (-4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1038900, Бразилия – 669436, Индия – 524903, Россия – 380577 и Мексика – 325417. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 219, США – 192, Тайвань – 115, Великобритания – 105, Германия – 65. Беларусь – на 96 (-6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.