В мире число заражений коронавирусом превысило 544,86 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 544866195 (+553171 сутки) по данным Worldometer на 6:48 21 июня 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6341866 (+1112) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 18317915 (-29533) человек, из них 35855 (-167) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 520206414 (+581592) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 88054080 (+22762) случаями заражения, Индия – 43320845 (+9796), Бразилия – 31756118 (+51925), Франция – 30181415 (+11566) и Германия – 27211866 (+6911). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 51925, Тайвань – 35632, США – 22762, Австралия – 20214, Северная Корея – 18820. Беларусь (-) – на 135 (-31) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1038385, Бразилия – 669217, Индия – 524890, Россия – 380517 и Мексика – 325408. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Тайвань – 144, Бразилия – 108, Италия – 59, Россия – 54, Франция – 45. Беларусь – на 90 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.