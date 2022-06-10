Лукашенко: Я виноват, что Украина зерно не может вывезти?

Лукашенко сегодня представил свое видение проблемы экспорта зерна из Украины, выразив нескрываемое раздражение в связи с тем, что пока не удалось продвинуть схему с транзитом через Беларусь в обмен на снятие западных санкций.

"Слышали проблему вывоза зерна. И все говорят: голод и прочее, вот это главное. Не это главное. Народу в мире надоел вот этот против России оголтелый накат. Он обратный эффект уже имеет. Надо пожевать что-то новое - дали зерно. Кто виноват? Лукашенко с Путиным, оказывается. Слушайте, я обезумел, когда это услышал. Я виноват, что Украина зерно не может вывезти?", - возмутился сегодня Лукашенко.

"Американцы не смогли весь мир организовать и бросить против России и Беларуси. Особенно упорствуют в Латинской Америке, Африке, Азии. Ну, не смогли. Надо что-то такое, чтобы зашло этим людям, и вот они подняли тему голода. А он же до пандемии уже хорошо обрисовался, пандемия усилила. А кто виноват в голоде? Читай - в Африке голод, в Азии и Латинской Америке, это беднейшие страны. Россия виновата, эти два "агрессора" - один и второй. Они хотят через этот вселенский голод организовать остальные страны, подтянуть к себе, чтобы бомбить здесь Россию, заодно и нас. Им можно было бы этот фронт расширить, вы знаете, за счет кого, и Ближний Восток прихватить".

"В этом главная причина, а не в голоде, - как подтянуть к этому коллективному Западу вот эти вот страны. Египет, он один из главных импортеров, то есть ввозит большими объемами. Вот сейчас египетский народ, руководитель Египта тоже ополчится против России. Они голодают, а зерно вон пропадает в Украине".

"Этого зерна столько нет, сколько они говорят. У нас есть точный анализ и данные по этому зерну. Но мы с Путиным договорились, это было мое предложение: "Чего мы это слушаем и оправдываемся, давай им назовем маршруты". Он недавно в интервью говорил и о белорусском направлении и прочее. Мы жестко договорились - пожалуйста. Единственное, я ему сказал: "Слушай, Мариуполь освободили, Бердянск освободили, - хорошие порты на Азове". И это, я говорю, предложи. И россияне предложили. Уже семь направлений экспорта зерна - вывозите. Прошло больше месяца - никто ничего не везет…"