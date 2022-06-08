Глава МИД Турции назвал реалистичным план "зернового коридора" в Черном море

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал реалистичным план ООН по созданию коридора в Черном море для возобновления вывоза украинского зерна и выступил за переговоры по этому вопросу с участием всех сторон.

"В вопросе "зернового коридора" мы обсуждаем механизм с участием ООН, РФ, Украины и Турции. Если есть продукция, которую мировые страны импортируют и из Украины, и из РФ, мы должны совместно открыть путь для поставок", - сказал Чавушоглу после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Он отметил, что Анкара считает реалистичным план создания "зернового коридора" в Черном море.

По словам турецкого министра, важно также согласовать безопасность судоходства в Черном море. Лавров в свою очередь потребовал разминирования Украиной вод у портов.