Последнее обновление: 08.06.2022 12:23

Глава МИД Турции назвал реалистичным план "зернового коридора" в Черном море

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал реалистичным план ООН по созданию коридора в Черном море для возобновления вывоза украинского зерна и выступил за переговоры по этому вопросу с участием всех сторон.

"В вопросе "зернового коридора" мы обсуждаем механизм с участием ООН, РФ, Украины и Турции. Если есть продукция, которую мировые страны импортируют и из Украины, и из РФ, мы должны совместно открыть путь для поставок", - сказал Чавушоглу после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Он отметил, что Анкара считает реалистичным план создания "зернового коридора" в Черном море.

По словам турецкого министра, важно также согласовать безопасность судоходства в Черном море. Лавров в свою очередь потребовал разминирования Украиной вод у портов.

Ранее по теме


<Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование