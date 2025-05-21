Страны G7 обсуждают введение пошлин на дешевые товары из Китая

Страны "Группы семи" начали обсуждение возможного введения пошлин на китайские товары, которые поступают в избытке и имеют низкую стоимость. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министра финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Он заявил, что на повестке дня стоят вопросы координации действий стран-членов для борьбы с перепроизводством и "недобросовестными" рыночными практиками. Это может включать новые шаги, направленные на ограничение избыточных поставок из Китая.

Некоторые ведущие демократии обвиняют китайские онлайн-платформы вроде Temu и Shein в массовой поставке на свои рынки дешевых товаров.

Президент США Дональд Трамп уже принял меры против таких товаров, отменив для них льготную пошлину - так называемое правило de minimis, что позволяло беспошлинно импортировать мелкие посылки. Эта льгота была отменена в начале мая.

США являются крупнейшим рынком для таких небольших по стоимости посылок, и, по данным Bloomberg, в прошлом году на них приходилась примерно четверть из$94 миллиардов китайского экспорта в этом сегменте.

В апреле объемы поставок в США выросли почти на 30% по сравнению с прошлым годом - покупатели спешили сделать заказы до вступления в силу новых тарифов. Сейчас ожидается, что этот поток уменьшится.

В некоторых странах возникают опасения, что китайские экспортеры могут перенаправить посылки, которые ранее поступали в США, на другие рынки, создавая этим давление на местных производителей и розничную торговлю.

По информации Financial Times, Европейский Союз рассматривает возможность введения фиксированного сбора на малые посылки, поступающие в блок. Франция уже выступает за дополнительные сборы на такие товары, а Великобритания и Япония также рассматривают подобные меры.