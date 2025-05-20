Лукашенко обнаружил "золото" буквально под ногами

Возобновляемые и вторичные ресурсы - это наше "золото" буквально под ногами. Об этом сегодня заявил Лукашенко на совещании по вопросам обращения с отходами и использования вторичных материальных ресурсов.

"У нас нет нефти и газа - первичных ископаемых, как вы их называете. Но возобновляемые и вторичные ресурсы - это наше "золото" буквально под ногами, которым мы очень слабо занимаемся. Эта фраза, которую я произнес, касается не только Беларуси. Я часто привожу пример Швейцарии. Почти все перерабатывают. А мы собираемся и друг друга уговариваем", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, это резерв для роста экономики. Он напомнил, что 11 лет назад эта тема уже обсуждалась в таком же составе, и с тех пор было принято много программ и мероприятий, вложены бюджетные ресурсы.

"Далеко мы продвинулись в этом плане, есть ли результат от нашего "рывка"? Рядовой белорус ощутил какие-то изменения, хотя бы в своем поведении при сортировке бытовых отходов или использовании бумажной упаковки?", - задался риторическим вопросом Лукашенко.

Он заявил о необходимости комплексно проанализировать работу правительства и исполкомов в данной сфере.

"Почему слабо извлекаем вторичные материальные ресурсы и порождаем импорт? За 2024 год ввезли 22 тыс. т макулатуры, по 2 тыс. т отходов стекла и пластмасс. Миллионы долларов!", - возмутился пенсионер.

Он считает, что в работе с отходами есть два подхода. Можно "героически" бороться с ними, строя новые полигоны и линии сортировки. А можно работать на упреждение: предотвращать появление отходов на всех этапах.