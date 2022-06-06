Зеленский отвергает возможность транзита зерна через Беларусь

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не может рассматривать вариант экспорта урожая по железной дороге через территорию Беларуси в порты на Балтийском море.

"Что касается Беларуси: эта информация открыта. Нам предлагали ехать через Беларусь по железной дороге. Мы даже понимаем, какой объем. Но мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти по этому формату и помогать нашим "дружественным" соседям", – заявил Зеленский, которого цитирует Интерфакс.

Вместе с тем, он пояснил, на каких условиях Украина может открыть порты для экспорта зерна.

"Оружие, которое мы сможем разместить в регионе. Мы работаем над этим и получим противокорабельные системы. Это не угрозы. Это будут самые лучшие гарантии (для разминирования портов)", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Турция может быть среди стран, участвующих в деблокаде украинских портов для вывоза зерна.

"Мы готовы к вывозу зерна и мы ломаем риторику России, что это мы не хотим вывозить и провоцируем продовольственный кризис. Мы готовы, но нам нужен коридор безопасности", - отметил Зеленский.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров не верить уверениям президента РФ Владимира Путина, что Россия не воспользуется коридором для экспорта урожая через порт Одессы для того, чтобы напасть на город.