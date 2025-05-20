Последнее обновление: 20.05.2025 10:44

За январь-апрель в Минске построено 1,9 тыс. новых квартир

В Минске в январе-апреле 2025 г. организациями всех форм собственности построено 1,9 тыс. новых квартир.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, введено в эксплуатацию 121,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 41,3 тыс. квадратных метров общей площади, или 34% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 29,3 тыс. квадратных метров.



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