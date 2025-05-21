В Беларуси заявили о полном замещении западного оборудования по добыче нефти

Беларусь в последние годы полностью заместила иностранное оборудование по добыче нефти на отечественное, российское и китайское. Об этом сообщил гендиректор компании "Белоруснефть" Александр Ляхов.

"На сегодня для нас уже некритично применение чисто западного оборудования и технологий", – сказал он в кулуарах международной научно-практической конференции "Трудные, но извлекаемые запасы нефти: от оценки до разработки".

Ранее белорусские нефтяники для добычи сырья применяли в том числе западное оборудование и технологии, однако теперь такой вопрос не стоит.