Последнее обновление: 21.05.2025 13:47

Украина атаковала Болховский завод полупроводников

Украина атаковала Болховский завод полупроводников.

Согласно заявлению Генштаба ВСУ, завод, на котором работают порядка 700 человек, поставляет продукцию по меньшей мере 19 предприятиям российского ВПК, в том числе связанным с производством самолетов компании «Сухой», ракет «Искандер» и «Кинжал».

По информации украинских военных, на предприятии в результате атаки 10 дронов возник пожар.

О «повреждении» здания завода некоторое время назад сообщил глава региона Андрей Клычков, который не конкретизировал масштаб ущерба.

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