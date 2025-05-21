Последнее обновление: 21.05.2025 13:47

В Минске инвестиции в основной капитал за январь-апрель составили 3,1 млрд рублей

В Минске за январь-апрель 2025 года использовано 3121,0 млн рублей инвестиций в основной капитал.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, технологическая структура инвестиций в основной капитал выглядит следующим образом: строительно-монтажные работы – 46,1%, машины, оборудование, транспортные средства – 41%, объекты интеллектуальной собственности – 8,9%, прочие работы и затраты – 4%.

Что касается форм собственности, то частные инвестиции составили 44,7%, государственные – 40%, иностранные – 15,4%.

Доля столицы в республиканском объеме инвестиций составила 21,1%.

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