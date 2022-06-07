Последнее обновление: 07.06.2022 19:14

Британия призвала расследовать кражу Россией украинского зерна

Министр сельского хозяйства Британии Виктория Прентис заявила, что обвинения в том, что Россия ворует зерно из разных районов Украины, очень серьезны и должны быть немедленно расследованы.

Прентис, выступая на конференции Международного зернового совета (IGC) в Лондоне, сказала, что слышала обвинения о воровстве зерна Россией из первых уст от источников в Херсонской области на юге Украины, сообщает Reuters.

Ранее Россия отвергала обвинения в краже пшеницы из Украины.

На прошлой неделе Украина заявила, что Россия отправляет украденное зерно в Турцию из Крыма, который она аннексировала в 2014 году. Киев также обвинил Москву в том, что она отправила своему союзнику Сирии 100 тысяч тонн украденной украинской пшеницы.

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