Украина будет перенимать у Кореи дешевую и экологичную технологию асфальтирования

Государственное агентство восстановления Украины подписало меморандум о сотрудничестве с ведущим производителем асфальтобетона в Южной Корее - компанией SG. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

"Будем перенимать для Агентства восстановления 10-летний опыт Кореи - экологическую технологию EcoSteel Ascon", - рассказал глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин.

EcoSteel Ascon - это экологическая технология асфальтового покрытия, которая повышает долговечность дорожного полотна благодаря использованию побочного продукта металлургии - шлака.

Говоря об EcoSteel Ascon, Сухомлин отмечал, что это дешевле, и будет минимум повреждений.

В планах сторон - обмен технологиями, реализация совместных проектов, в частности на таких магистралях, как Р-55 (автомобильная дорога в Одесской и Николаевской областях).