Грузия запретила реэкспорт автомобилей и спецтехники гражданам Беларуси

Грузия с 15 мая 2025 года окончательно запретила производить реэкспорт транспортных средств гражданам Беларуси и России. Об этом сообщает bm.ge со ссылкой на Агентство обслуживания МВД Грузии, которое занимается регистрацией машин.

На горячей линии ведомства пояснили, что изменения затрагивают как легковые автомобили, так и спецтехнику — бульдозеры, экскаваторы, грейдеры, трактора. До настоящего времени реэкспорт в Беларусь и Россию был запрещен, однако граждане этих стран могли оформлять вывоз автомобилей из Грузии в третьи государства. Теперь эта возможность исключена.

«Иностранный гражданин, будь то гражданин Германии, Америки или Казахстана, не подпадает под это ограничение. Данное ограничение распространяется на граждан России и Беларуси, они не могут осуществлять экспорт и реэкспорт в любую другую страну», - сообщили в агентстве.

Ранее на этой неделе информация о новых правилах реэкспорта европейских и американских автомобилей из Грузии появилась в российских СМИ. Официальных заявлений государственных ведомств по вопросу до сих пор не поступало.

В РФ связывают новые ограничения с журналистскими расследованиями, в которых сообщалось, что Грузия используется как транзитный канал для обхода санкций. В правительстве опровергали такие публикации. Там заявляют, что страна соблюдает все ограничения.