Более 50 членов ВТО обещают помочь экспорту с территории Украины

Евросоюз, США, Великобритания, Австралия и еще 52 члена Всемирной торговой организации (ВТО, всего в нее входят 164 участника) в совместном заявлении выразили поддержку Украине и пообещали оказать содействие экспорту с ее территории.

«Мы призываем членов ВТО поступать так же <...>, в том числе путем упрощения таможенных процедур», — говорится в заявлении на сайте торгового представителя США Кэтрин Тай.

Члены ВТО указали, что в результате боевых действий на украинской территории разрушена значительная часть транспортной инфраструктуры включая дороги, мосты, порты и железные дороги, что «существенно снижает способность Украины производить, экспортировать и импортировать».

«Мы серьезно обеспокоены последствиями этого разрушения для Украины и для мировой торговли, в частности, в отношении поставок на международные рынки ряда ключевых товаров, производимых Украиной, включая сельскохозяйственную и продовольственную продукцию, удобрения, подсолнечное масло и важнейшие полезные ископаемые», — заявили они.

Авторы заявления указали также, что обеспокоены сообщениями о хищениях украинского зерна (об этом, в частности, писала газета The New York Times; также в краже зерна Россию обвиняла Украина). Они заявили о важности сохранить способность Украины осуществлять торговлю и призвали не допустить, «чтобы торговые пути, особенно морские пути и порты, не блокировались с угрозой применения силы», передает РБК.