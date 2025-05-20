В Беларуси на строительные работы в январе-апреле 2025 года затрачено 7 млрд рублей

В Беларуси объем подрядных работ в строительстве за январь-апрель 2025 года составил 7 млрд рублей, что на 1,8 млрд рублей, или на 34,6% больше по сравнению с январем-апрелем 2024 года.

Как сообщает Белстат, доля капитального и текущего ремонта в общем объеме подрядных работ составила 20,4%.

Больше всего в строительстве задействована частная форма собственности – 80,7%, государственная составила 17,4%, иностранная – 1,9%.

Доля Минска в республиканском объеме подрядных работ в январе-апреле 2025 года составила 34%, Минской области – 19,5%, Гомельской – 10,5%, Брестской – 11%, Гродненской – 9,1%, Витебской – 7,5%, Могилевской – 8,4%.