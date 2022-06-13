Эрдоган анонсировал зерновые переговоры с Зеленским и Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье анонсировал переговоры с украинским и российским лидерами по организации экспорта зерна из Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Milliyet.

"В минувший вечер у нас были переговоры с определенными заинтересованными лицами. На следующей неделе мы проведем переговоры с Путиным и Зеленским и обсудим дальнейшие шаги", – заявил Эрдоган.

Он добавил, что Турция готова помочь в открытии "зернового коридора" из Украины.

"У нас серьезной проблемы нет, на наших складах есть пять миллионов тонн пшеницы. Несмотря на это, мы бы хотели увеличить ее объемы… Мы будем привлечены к работе, например, экспорту товаров, не только для себя, но и для третьих стран", – добавил турецкий президент.