В Минэнерго ожидают, что выработка электроэнергии БелАЭС в этом году превысит более 50 млрд кВтч

Общий объем выработки электроэнергии Белорусской АЭС с момента ввода в эксплуатацию приближается к 45 млрд кВтч. Об этом сообщил министр энергетики Денис Мороз в ходе встречи с трудовым коллективом филиала «Столбцовские электрические сети» предприятия «Минскэнерго».

«С момента включения первого энергоблока общий объем выработки электроэнергии Белорусской АЭС приближается к 45 млрд. кВтч. Это позволило заместить около 11 млрд. куб м. природного газа. С начала 2025 года на атомной станции выработано уже 6,3 млрд. кВтч. Ожидаем, что в этом году мы превысим планку в 50 млрд. кВтч», - сказал Денис Мороз, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.

По его словам, БелАЭС дала мощный толчок росту электропотребления как реальным сектором экономики, так и населением, прежде всего, по тем направлениям, где действуют стимулирующие меры. Одно из них - электротранспорт.

Министр подчеркнул, что число электромобилей на дорогах страны стремительно растет и уже достигло почти 30 тысяч.

«Для развития этого направления в нашей стране созданы комфортные условия, действуют стимулирующие меры. Создана развернутая сеть зарядных станций, всего их более 1,5 тысяч. По этому количеству Беларусь занимает лидирующие позиции на пространстве СНГ», - сказал Денис Мороз.

В 1 квартале 2025 года фиксируется рост потребления электроэнергии зарядными станциями в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет 16,6 млн кВтч.