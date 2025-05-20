Последнее обновление: 20.05.2025 10:44

Китайский ЦБ снизил базовую ставку до рекордно низких 3%

Народный банк Китая (НБК) снизил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 10 базисных пунктов (б.п.), до 3% годовых.

Ставка по пятилетним кредитам также снижена на 10 б.п. до 3,5%.

Обе ставки обновили минимумы за всю историю. Их изменения совпали с консенсус-прогнозами аналитиков, сообщает Trading Economics.

Последний раз НБК опускал ставки в октябре 2024 года.

LPR стала бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским ЦБ реформы процентных ставок. С 2020 года НБК требует от банков ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам. Пятилетняя ставка напрямую влияет на стоимость ипотечных кредитов, годовая – всех остальных.

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