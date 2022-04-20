Александр Федута признан политзаключенным

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще восемь человек за уголовное преследование за разжигание иной социальной вражды или розни.

В частности, за угловное наказание по это статье признаны политзаключенными Евгений Климов, Сергей Санюта, Святослав Шубич.

Олег Ничипорко, осужденный за протестные надписи, надругательство над государственными символами, в ходе судебного заседания заявил о том, что доказательства его вины получены под пытками и поэтому отрицал большую часть обвинения, однако суд не организовал проверку его заявлений. Он также признан политзаключенным.

Правозащитники признали политическим заключенным Алексея Храловича, осужденного за измену государству – передачу телеграм-каналу сведений, имевшихся у него в связи с занимаемой должностью, к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии и штрафу в размере 500 базовых величин.

Правозащитники напоминают, что нарушением п. 3 ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических правах будет ссылка на законы о государственной измене и аналогичные акты, касающихся национальной безопасности, служебной тайны, борьбы с подрывной деятельностью, с тем, чтобы удержать или утаить от широкой общественности информацию, представляющую законный общественный интерес и не угрожающую национальной безопасности, а также, чтобы преследовать журналистов, исследователей, защитников окружающей среды, правозащитников или других лиц за распространение такой информации.

Правозащитные организации также указывают, что заключение под стражу граждан, страдающих тяжкими хроническими заболеваниями, является еще одной мерой по оказанию на них давления и причинению страданий по политическим мотивам.

В этой связи политзаключенными признаны Владимир Гундарь, человека с инвалидностью, который обвиняется по ч. 1 ст. 285 (создание преступной организации), ч. 2 ст. 357 УК (покушение на захват государственной власти неконституционным путем) и содержится в СИЗО более года практически в отсутствие процессуальных действий по уголовному делу, что очевидно несовместимо с целями досудебного содержания под стражей.

Также признан политзаключенными Павел Кучинский, страдающий онкологическим заболеванием, (обвиняется по ст.ст. 369 (оскорбление представителя власти), 389 (угроза в отношении судьи), 391 (оскорбление судьи), 364 (угроза применения насилия в отношении сотрудника ОВД)), и Александр Федута, страдающий тяжелыми хроническими заболеваниями (обвиняется в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем (часть 1 статьи 357 УК).

Правозащитные организации требуют освободить всех политических заключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны.

Число политзаключенных в Беларуси выросло до 1135 человек.