Белорусские правозащитники признали политзаключенными 10 человек

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще 10 человек за уголовное преследование со стороны властей по ч. 1 ст. 342 УК РБ ("Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок").

Правозащитники требуют немедленно освободить из-под стражи политзаключенных Адама Савко, Арсения Мойсейчика, Александра Миронова, Александру Слободянникову, Кирилла Журавлева, Юрия Уснича, Максима Мацулевича, Виктора Пашкевича, Егора Ленкевича, Артема Тарасюка и прекратить их уголовное преследование.

Число политзаключенных в Беларуси выросло до 1095 человек.