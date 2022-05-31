В Беларуси политзаключенными признаны еще 8 человек

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще 8 человек в связи с уголовным преследованием за оскорбление в соцсетях Лукашенко или представителя власти.

Правозащитники требуют от властей Беларуси немедленно освободить политзаключенных Андрея Волосача, Владимира Пархоменко, Игоря Федорова, Антона Боброва, Ивана Паршина, Андрея Борисюка, Дениса Киселева, Валерия Захарчика и прекратить уголовное преследование в отношении их.

Кроме того, правозащитники требуют принять меры, направленные на декриминализацию диффамационных правонарушений и отмену статей Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за оскорбление государства, государственных символов и должностных лиц, а именно — ст. 188, 189, 367, 368, 369, 369-1, 370, 391 Уголовного кодекса Республики Беларусь, и прекратить все ранее возбужденные по данным статьям уголовные дела.

В настоящий момент в Беларуси политзаключенными значатся 1223 человека. Только в мае на свободу после отбытия заключения вышли 28 политзаключенных.