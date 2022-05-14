Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 7 человек

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще 7 человек в связи с уголовным преследование со стороны властей по ч. 1 статьи 342 Уголовного кодекса ("Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок").

Правозащитники требуют от властей немедленно освободить Евгения Андреева, Виталия Мелеха, Евгения Люльковича, Марию Шагиеву, Сергея Каменева, Владимира Белова, Александра Демьянцева, прекратить их уголовное преследование.

Правозащитники напоминают, что свобода мирных собраний гарантирована статьей 21 Международного Пакта о гражданских и политических правах. Данная свобода не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, что предусмотрены законом и необходимы в демократических странах в интересах национальной и общественной безопасности, общественного порядка, здравоохранения и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц.

Выступления граждан в Беларуси носили стихийный, самоорганизованный характер и были вызваны недоверием к результатам выборов президента РБ, которые состоялись 9 августа 2020 года и проходили с многочисленными нарушениями и фальсификациями, не были признаны международным сообществом как демократические, справедливые и свободные.

Число политзаключенных в Беларуси составляет 1201 человек.