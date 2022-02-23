Последнее обновление: 23.02.2022 11:33

Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 13 человек

Белорусские правозащитные организации Беларуси признали политическими заключенными еще 13 человек в связи с уголовным преследованием за действия, направленные на правомерную реализацию свободы выражения мнений.

В частности правозащитники признали политзаключенными Сергея Захаренко, Артема Бреля, Владимира Евстратенко, Александра Корнивского, Игоря Новикова, Дмитрия Сущика, Дениса Карабана, осужденных за оскорбление представителя власти и/или Лукашенко.

Политзаключенными также признаны Вячеслав Дашкевич, Михаил Хамицевич, Роман Карпук, Татьяна Заяц, Николай Коробко, Екатерина Куприянова, задержанными за распространение среди членов комиссий призывов к честному подсчету голосов.

Число политзаключенных в Беларуси выросло до 1078 человек.

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