Последнее обновление: 13.05.2022 17:46

Задержанные представители независимых профсоюзов Беларуси признаны политзаключёнными

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными задержанных властями десятерых лидеров и активистов независимых профсоюзов Беларуси.

В частности, политзаключенными признаны Геннадий Федынич, Вацлав Орешко, Александр Ярошук, Ирина Буд-Гусаим, Михаил Громов, Мирослав Сабчук, Янина Малаш, Виталий Чичмарёв, Сергей Антусевич и Василий Береснёв.

В настоящий момент число политзаключенных в Беларуси составляет 1195 человек. За период с 1 июня 2020 года в Беларуси политзаключенными признаны 1452 человека.

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