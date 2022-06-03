Лукашенко готов передать Софию Сапегу России: «Жалко девчонку»

Лукашенко заявил, что готов рассмотреть возможность передачи России осужденной на 6 лет в Беларуси Софьи Сапеги.

"Она же россиянка… У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят, там делают. Думаю, для нее наука большая", - сказал сегодня Лукашенко.

"Жалко девчонку. Надо вопрос этот решать", - отметил он.

Как сообщалось БЕЛТА, приговор Гродненского областного суда от 6 мая 2022 года в отношении Софья Сапега была администратором объявленного экстремистским телеграм-канала "Черная книга Беларуси".

Ей было назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также ее обязали выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда на сумму Br167,5 тыс. и судебную пошлину - более Br7,4 тыс.