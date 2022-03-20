В мире число заражений коронавирусом превысило 470,11 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 470109823 (+1683870 сутки) по данным Worldometer на 9:53 20 марта 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6098258 (+4422) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 225 странах. На данный момент лечение проходит 63402521 (+373037) человек, из них 62243 (-208) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 400609044 (+1306411) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 81404135 (+12362) случаями заражения, Индия – 43007841 (+1761), Бразилия – 29617266 (+40869), Франция – 24055877 (+98104) и Великобритания – 20093762 (-). Беларусь – на 61 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Южная Корея – 381329, Германия – 168187, Вьетнам – 150618, Франция – 98104, Италия – 74024. Беларусь (1578) – на 42 (+9) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 997845, Бразилия – 657157, Индия – 516510, Россия – 364058 и Мексика – 321931. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 495, США – 327, Южная Корея – 319, Бразилия – 290, Гонконг – 249. Беларусь – на 41 (+14) месте.

В Беларуси официально подтверждены 949994 случая заражения коронавирусом и 6716 смертей.