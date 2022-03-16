В мире число заражений коронавирусом превысило 462,01 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 462014691 (+1826955 сутки) по данным Worldometer на 6:51 16 марта 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6073740 (+6066) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 225 странах. На данный момент лечение проходит 61038157 (+423927) человек, из них 64561 (-844) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 394902794 (+1396962) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 81244936 (+25359) случаями заражения, Индия – 42998938 (+2876), Бразилия – 29432274 (+50078), Франция – 23649615 (+116618) и Великобритания – 19820181 (+52822). Беларусь – на 60 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Южная Корея – 362328, Германия – 225387, Вьетнам – 175480, Франция – 116618, Италия – 85288. Беларусь (693) – на 64 (-13) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 992302, Бразилия – 655649, Индия – 516103, Россия – 361902 и Мексика – 321115. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 901, Россия – 558, Бразилия – 323, Индонезия – 308, Южная Корея – 293. Беларусь – на 42 (-) месте.

В Беларуси официально подтверждены 943027 случаев заражения коронавирусом и 6681 смерть.