В мире число заражений коронавирусом превысило 466,53 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 466535026 (+2072924 сутки) по данным Worldometer на 8:22 18 марта 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6088152 (+6745) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 225 странах. На данный момент лечение проходит 62292558 (+391918) человек, из них 63210 (-555) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 398154316 (+1674261) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 81350883 (+35474) случаями заражения, Индия – 43004005 (+2528), Бразилия – 29527640 (+49601), Франция – 23860194 (+101747) и Великобритания – 20001627 (+89717). Беларусь – на 61 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Южная Корея – 621328, Германия – 296980, Вьетнам – 178112, Франция – 101747, Великобритания – 89717. Беларусь (1789) – на 48 (+6) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 996072, Бразилия – 656487, Индия – 516312, Россия – 363039 и Мексика – 321619. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 931, Россия – 561, Бразилия – 484, Южная Корея – 429, Гонконг – 289. Беларусь – на 51 (+2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 946674 случая заражения коронавирусом и 6698 смертей.