В мире число заражений коронавирусом превысило 474,67 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 474671591 (+2024772 сутки) по данным Worldometer на 5:54 23 марта 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6122360 (+16738) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 225 странах. На данный момент лечение проходит 58440070 (+481992) человек, из них 60708 (-355) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 410109161 (+1526042) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 81476269 (+23607) случаями заражения, Индия – 43012591 (+1620), Бразилия – 29673686 (+41838), Франция – 24342116 (+180777) и Великобритания – 20413731 (+56268). Беларусь – на 61 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Южная Корея – 353725, Германия – 268357, Франция – 180777, Вьетнам – 130735, Италия – 96365. Беларусь (496) – на 66 (-20) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 99792, Бразилия – 657773, Индия – 516636, Россия – 365373 и Мексика – 322107. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 817, Россия – 472, Бразилия – 410, Южная Корея – 384, Германия – 324. Беларусь – на 48 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 952254 случая заражения коронавирусом и 6737 смертей.