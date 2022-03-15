В мире число заражений коронавирусом превысило 460,18 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 460187736 (+1611746 сутки) по данным Worldometer на 7:22 15 марта 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6067674 (+1437) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 225 странах. На данный момент лечение проходит 60614230 (-240506) человек, из них 65405 (-123) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 393505832 (+1850815) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 81216268 (+17267) случаями заражения, Индия – 42996062 (+2568), Бразилия – 29382196 (+13420), Франция – 23532997 (+18853) и Великобритания – 19700952 (+47181). Беларусь – на 60 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Южная Корея – 309769, Вьетнам – 161262, Германия – 101872, Япония – 52002, Великобритания – 47181. Беларусь (1166) – на 51 (-15) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 991038, Бразилия – 655326, Индия – 516005, Россия – 361344 и Мексика – 321103. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 533, США – 326, Гонконг – 286, Индонезия – 271, Южная Корея – 200. Беларусь – на 42 (-9) месте.

В Беларуси официально подтверждены 942334 случая заражения коронавирусом и 6670 смертей.