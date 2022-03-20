В мире число заражений коронавирусом превысило 471,07 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 471070356 (+960533 сутки) по данным Worldometer на 6:33 21 марта 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6101018 (+2760) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 225 странах. На данный момент лечение проходит 57871002 (-5531519) человека, из них 61670 (-573) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 407098336 (+6489292) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 81410101 (+5966) случаями заражения, Индия – 43009390 (+1549), Бразилия – 29630484 (+13218), Франция – 24137160 (+81283) и Великобритания – 20093762 (-). Беларусь – на 61 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Южная Корея – 334708, Вьетнам – 141151, Германия – 90525, Франция – 81283, Италия – 60415. Беларусь (1087) – на 41 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 997933, Бразилия – 657261, Индия – 516516, Россия – 364492 и Мексика – 322072. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 434, Южная Корея – 327, Гонконг – 246, Филиппины – 240, Мексика – 141. Беларусь – на 45 (-4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 951081 случай заражения коронавирусом и 6722 смерти.