В мире число заражений коронавирусом превысило 468,42 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 468425953 (+1890927 сутки) по данным Worldometer на 8:30 19 марта 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6093836 (+5684) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 225 странах. На данный момент лечение проходит 63029484 (+736926) человека, из них 62451 (-759) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 399302633 (+1148317) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 81388590 (+32236) случаями заражения, Индия – 43005914 (+1909), Бразилия – 29576397 (+48757), Франция – 23957773 (+97579) и Великобритания – 20093762 (+90349). Беларусь – на 61 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Южная Корея – 407017, Германия – 284050, Вьетнам – 163174, Франция – 97579, Великобритания – 90349. Беларусь (1742) – на 51 (-3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 997136, Бразилия – 656867, Индия – 516381, Россия – 363563 и Мексика – 321806. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 721, Россия – 524, Бразилия – 380, Южная Корея – 301, Гонконг – 265. Беларусь – на 55 (-4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 948416 случаев заражения коронавирусом и 6705 смертей.