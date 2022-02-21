Зеленский: Украина имеет право на самооборону

В соответствии с Уставом ООН Украина имеет право на самооборону, заявил в своем обращении к украинцам президент Украины Владимир Зеленский после признания Россией Л/ДНР.

«В соответствии со статьей 51 Устава ООН Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону. Мы хорошо различаем провокации и наступления войск агрессора»”, - подчеркнул Зеленский.

Он уверен в поддержке иностранных партнеров и на украинскую армии и силы территориальной обороны, передает УНН.

“За нами правда, и правду мы никогда не будем скрывать от вас. Как только мы увидим изменение ситуации, как только мы увидим рост рисков, вы будете обо всем этом знать”, - добавил глава государства

“Что будет происходить дальше? Мы хотим мира и мы последовательны в своих действиях. Сегодня МИД Украины направил государствам-членам Совета Безопасности ООН запрос на основе Будапештского меморандума с требованием немедленно провести консультации. Я инициировал созыв заседания Совета Безопасности ООН, проведение специального заседания ОБСЕ. Мы настаиваем на полноценной работе СММ ОБСЕ для предотвращения провокаций и дальнейшей эскалации. Инициирован экстренный созыв саммита "нормандской четверки"”, - заявил глава государства.

Зеленский добавил, что от партнеров Украина ожидает четких и действенных шагов поддержки.

“Очень важно увидеть сейчас - кто наш настоящий друг и партнер, а кто продолжит пугать РФ словами. Мы преданы политико-дипломатическому урегулированию и не поддаемся на провокации”, - подчеркнул Зеленский.