Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение Саммит мира для Украины, который пройдет в швейцарском городе Бюргеншток и станет платформой, которая запустит будущий мирный процесс.

«Организация Саммита является результатом скоординированных усилий украинской и швейцарской сторон. В нем примут участие лидеры стран и главы правительств со всех континентов. Основы работы этого мероприятия были выработаны и согласованы во время ряда международных встреч советников по национальной безопасности, инициированных Офисом Президента для разработки Украинской формулы мира», — говорится в заявлении Зеленского.

«Саммит станет платформой для диалога о путях достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира для Украины согласно Уставу ООН и нормам международного права. Уважение к этим принципам показали все приглашенные к участию в мероприятии. Саммит посвящен разработке рамок для достижения этой цели, чтобы стимулировать будущий мирный процесс».

На протяжении последнего года дипломатические усилия Киева сконцентрированы на реализации «формулы мира Зеленского». Украинский президент не раз повторял, что только реализация всех ее десяти пунктов способна принести в его страну справедливый мир, а другие мирные планы Киев наотрез отказывается обсуждать.

«Формула мира» Зеленского включает радиационную и ядерную безопасность; продовольственную безопасность; энергетическую безопасность; освобождение всех пленных и депортированных (в том числе украинских детей); выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка; вывод российских войск и прекращение боевых действий; возвращение справедливости; противодействие экоциду; недопущение эскалации; фиксацию окончания войны.

Российская сторона в саммите не участвует. Еще 13 марта официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия откажется от участия в швейцарском саммите, даже если представителей Москвы туда пригласят.