Украина опровергла причастность к обстрелу погранпункта в Ростовской области

Вооруженные силы Украины не обстреливали постройку пограничной службы России в Ростовской области, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Мы не ведем эти обстрелы, мы к этим обстрелам не имеем никакого отношения. Мы предупреждали, что они могут фантазировать, сколько угодно, могут делать все, что угодно, и мы к этому готовы», — сказал Данилов.

Он добавил, что военнослужащие Украины могут открывать огонь только в случае угрозы.

Ранее ФСБ России сообщила, что утром 21 февраля снаряд с территории Украины попал в здание для «несения службы пограничных нарядов» в 150 м от российско-украинской границы.

Как сообщает РБК, инцидент произошел у хутора Щербаково на мариупольском направлении. Граница в этом месте контролируется силами ДНР.

Судя по кадрам с места происшествия, снаряд разрушил одноэтажное строение. Другой инфраструктуры вокруг нет.

В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников назвал фейковой постановкой эвакуацию населения Донбасса.

"По нашей информации, для постановки фейковых "мосфильмовских" дешевых сериальчиков несколько тысяч человек вывозили в полупустых автобусах, эти автобусы курсировали туда и обратно для того, чтобы показать картинку. На самом деле люди никуда не уезжали, не покидали своих домов. По нашей информации, ночные клубы продолжали работать в Донецке. Единственное, чем пугали население - это включали сирены в громкоговорители каждые 30 минут", - сказал Резников.

По его словам, если граждане Украины будут иметь желание покинуть временно оккупированные территории и захотят перестать быть заложниками, в Украине их примут, "правительство готово".

"Если КПВВ перекрыты, есть другие варианты как они могут попасть с территории Украины, как раньше делали - через Харьковскую область", - отметил он.