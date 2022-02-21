США заявили о подготовке Россией повода для дальнейшего вторжения

Россия готовит предлог для дальнейшего вторжения на Украину после признания президентом Владимиром Путиным независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Об этом заявила постоянный представитель США во время заседания Совета Безопасности ООН, передает РБК.

Дипломат заявила, что признание независимости республик Донбасса стало нарушением международного права, такое действие противоречит Хартии ООН.

«Это действие является основой для попытки России сформировать предлог к дальнейшему вторжению на Украину», — сказала она.

Постпред США при ООН указала, что последствия такого решения будут ощутимы далеко за пределами Украины. «Нам не нужно гадать о мотивах президента Путина. Сегодня президент Путин ряд возмутительных неверных заявлений об Украине, нацеленных на создание предлога для войны», — считает дипломат.