Последнее обновление: 02.05.2024 16:05

Швейцария: Россию не приглашали на саммит мира, но потом придется

МИД Швейцарии заявил, что Россию не приглашали на Глобальный саммит мира, который пройдет 15-16 июня в Бюргенштоке.

"Россия на данном этапе не приглашена. Швейцария всегда проявляла открытость относительно приглашения России на этот саммит. Однако Россия неоднократно и также публично заявляла, что не заинтересована участвовать в этом первом саммите", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, МИД Швейцарии подчеркнул, что в дальнейшем Россия должна быть привлечена к этому процессу.

"Швейцария убеждена, что Россия должна быть привлечена к этому процессу. Мирный процесс без России немыслим", – заявили в ведомстве.

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