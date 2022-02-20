Последнее обновление: 20.02.2022 18:07

Макрон и Путин высказались за прекращение огня на востоке Украины

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе состоявшихся в воскресенье телефонных переговоров выразили согласие с тем, что необходимо добиваться прекращения огня на востоке Украины.

Об этом сообщило AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

Макрон и Путин также договорились организовать в ближайшее часы встречу рабочей группы для достижения прекращения огня на востоке Украины.

Согласно ранее распространенной информации, беседа двух лидеров длилась 1 час 45 минут. После этого Макрон также провел получасовой разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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