ЕС осудил кибератаки РФ против Германии и Чехии

ЕС выступил с осуждением злонамеренной киберкампании России против Германии и Чехии, следует из заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля от имени ЕС.

Сегодня министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объявила, что, по данным немецкой разведки, прошлогоднюю кибератаку на почтовые ящики руководства Социал-демократической партии Германии провели хакеры российской военной разведки.

«Сегодня мы можем однозначно связать эту прошлогоднюю кибератаку с группировкой APT28, которой руководит российская военная разведка. Другими словами, это была организованная государством атака на Германию в киберпространстве, это совершенно неприемлемо и не останется без последствий», — заявила Бербок в пятницу во время визита в Австралию.

Чехия также объявила, что ее учреждения стали также мишенью этой киберкампании.

Хакерская группа APT28 более известна под названием Fancy Bear. Государственные учреждения, ведомства и организации в странах-членах ЕС, в частности в Польше, Литве, Словакии и Швеции, уже становились объектами атак со стороны того же субъекта угрозы ранее.

"Эта злонамеренная киберкампания демонстрирует постоянную модель безответственного поведения России в киберпространстве, направленную на демократические институты, правительственные учреждения и поставщиков критической инфраструктуры в Европейском Союзе и за его пределами", – говорится в заявлении Борреля.

Боррель подчеркнул, что Россия неоднократно использовала APT28 для осуществления злонамеренной кибердеятельности против ЕС, его государств-членов и международных партнеров, прежде всего Украины.

"ЕС не будет терпеть такое злонамеренное поведение, особенно деятельность, направленную на деградацию нашей критической инфраструктуры, ослабление общественной сплоченности и влияние на демократические процессы, принимая во внимание нынешние выборы в ЕС и в более чем 60 странах мира. ЕС и его государства-члены будут продолжать сотрудничать с нашими международными партнерами с целью содействия открытому, свободному, стабильному и безопасному киберпространству", – заявил он.

Как отмечается, ЕС полон решимости использовать весь спектр мер для предотвращения, сдерживания и реагирования на злонамеренное поведение России в киберпространстве.