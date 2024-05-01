Последнее обновление: 01.05.2024 13:08

Европарламент призывает отозвать у Грузии статус кандидата на членство в ЕС

После применения насилия силовиками в Тбилиси на митинге против закона об "иноагентах" в Европарламенте призвали ЕС лишить Грузию статуса кандидата на вступление.

С таким призывом выступила евродепутат Виола фон Крамон. Член Европарламента заявила, что насилие против протестующих в Грузии, которые мирно демонстрировали против закона об "иноагентах", должно столкнуться с конкретными последствиями.

Она призвала отозвать у Грузии статус кандидата на вступление в ЕС, который страна получила в декабре прошлого года. Многие считают, что Грузия получила статус авансом, поскольку ЕС пошел на этот шаг, чтобы не допустить разворота Тбилиси в сторону России.

Также евродепутат предлагает остановить европейское финансирование проектов Грузии, ввести санкции против пророссийского олигарха и фактического руководителя партии власти Бидзины Иванишвили и запретить въезд для депутатов, которые голосовали за противоречивый закон.

В ночь на среду грузинские спецназовцы пытались жестко разогнать участников мирного протеста против закона об "иноагентах" в Тбилиси. Возле здания парламента Грузии спецназовцы применили слезоточивый газ и водомет, но протестующие отказались покидать проспект Руставели.



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