США ввели масштабный пакет санкций против предприятий ВПК России

Министерство финансов США 1 мая объявило о введении санкций против почти 200 физических и юридических лиц, которые способствуют военно-промышленному комплексу России и помогают ей уклоняться от уже наложенных ограничений.

Последний пакет санкций США направлен на российскую военно-промышленную базу и ее программы химического и биологического оружия, а также на физических и юридических лиц третьих стран, которые помогают Москве покупать компоненты для производства оружия или оборонной продукции.

Среди прочего, Минфин США наложил санкции на почти 60 физических лиц из Азербайджана, Бельгии, Китая, России, Словакии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов, которые позволяют Москве покупать крайне необходимые технологии и оборудование из-за рубежа.

Более 100 организаций в обновленном санкционном списке работают или работали в технологическом, оборонном, производственном и транспортном секторах экономики России.

Другой блок американских санкций направлен против основных российских импортеров хлопковой целлюлозы, нитроцеллюлозы и ключевых ее компонентов, а также на двух поставщиков этих товаров из Китая.

Дополнительно Минфин внес в черный список три российских юридических и двух физических лиц, причастных к закупкам товаров для военных организаций, участвующих в разработке химического и биологического оружия.

Под новые санкции США попали две российские компании, участвующие в строительстве газовой инфраструктуры в России – "Нефтегазстрой" и "ВНИПИгаздобыча".

Совместно с Минфином Государственный департамент наложил санкции на более 80 юридических и физических лиц, которые занимаются уклонением от санкций против России или связаны с программами химического и биологического оружия и оборонно-промышленной базой РФ.

Также Госдеп принял ограничительные меры против энергетического, металлургического и горнодобывающего сектора России и ввел дополнительные санкции в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального.