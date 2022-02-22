Россия признала ДНР и ЛНР в административных границах областей

Россия признала ЛНР и ДНР в границах Луганской и Донецкой областей, заявил сегодня Путин.

«Мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и конституцию. А в конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины», — сказал Путин.

Он говорит, что все споры по границам должны быть решены на переговорах, передает РБК.

«Мы рассчитываем, я это подчеркиваю, что все спорные вопросы будут решены в ходе переговоров между киевскими сегодняшними властями и руководством этих республик», — добавил Путин.

Вместе с тем, по его словам, в настоящее время переговоры между Киевом и властями новых республик невозможны из-за продолжения «боевых действий» в регионе.

«К сожалению, на данный момент времени мы понимаем, что это невозможно, поскольку боевые действия там продолжаются», — сказал Путин.

Ранее в Кремле заявляли, что Россия признает республики Донбасса в тех границах, в которых «они себя провозглашали».

Путин также ответил на вопрос, как далеко могут зайти российские войска в регионе.

«Я не сказал, что войска вот сейчас прямо туда пойдут после нашей с вами встречи здесь», — сказал он на пресс-конференции.

«Предсказывать какую-то конкретную канву возможных действий вообще невозможно. Это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте, на земле, что называется», — добавил Путин.