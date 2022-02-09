Мэр Днепра сменил красно-зеленый флаг на БЧБ у здания горсовета

Мэр украинского Днепра Борис Филатов сменил флаг белорусской общины на флагштоке у мэрии на бело-красно-белый.

"Начну с предыстории. В 2019 году в самой популярной городской программе партиципаторного финансирования победил молодежный проект «Аллеи многонационального города». Так возле горсовета появились флаги Азербайджана, Беларуси, Армении, Греции, Грузии, Израиля, Польши, Кореи, Литвы, Германии и флаг крымских татар. Это была идея не чиновников, а всецело народная инициатива, объединяющая все национальные громады, живущие в Днепре», - поясняет Филатов, которого цитирует сайт «Днепровская панорама».

«После манипулятивных заявлений, угроз и всего того бреда воспалённого разума, который Александр Григорьевич наговорил об Украине, красно-зеленый флаг с орнаментом был заменён на бело-красно-белый», - констатировал мэр города.

«Еще раз подчёркиваю, мы - местное самоуправление и не лезем в политику и внешние дела государства. Но мы не можем препятствовать нашим гражданам, которые высказывают свою позицию и уж, особенно, в рамках их проекта «бюджета участия». Днепр расстался с образом существующего политического режима Беларуси в пользу символа её национального движения со столетней историей" – резюмировал Филатов.

Мэр Днепра стал вторым градоначальником вслед за мэром Риги, сменившим красно- зеленый флаг на бело-красно-белый.